Trovato in possesso di 25 chili di eroina, arrestato un 34enne nel barese (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MOLA DI BARI – I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 34enne, originario di Noicattaro, Trovato in possesso di 25 kg di eroina. La scorsa mattina, i militari della Tenenza di Mola di Bari, impegnati nel controllo del territorio lungo la SP111, hanno intimato l’alt a un’autovettura. Dopo la verifica dei documenti di guida e di circolazione, i Carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli sull’uomo, procedendo anche alla perquisizione del mezzo sul quale viaggiava. Ispezionato il bagaglio dell’auto, i militari hanno rinvenuto un grosso involucro in cellophane con all’interno 24 panetti, risultati poi contenere 12 kg di eroina. A seguire, la perquisizione è stata estesa al domicilio del ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MOLA DI BARI – I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hannoin flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un, originario di Noicattaro,indi 25 kg di. La scorsa mattina, i militari della Tenenza di Mola di Bari, impegnati nel controllo del territorio lungo la SP111, hanno intimato l’alt a un’autovettura. Dopo la verifica dei documenti di guida e di circolazione, i Carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli sull’uomo, procedendo anche alla perquisizione del mezzo sul quale viaggiava. Ispezionato il bagaglio dell’auto, i militari hanno rinvenuto un grosso involucro in cellophane con all’interno 24 panetti, risultati poi contenere 12 kg di. A seguire, la perquisizione è stata estesa al domicilio del ...

Lopinionista : Trovato in possesso di 25 chili di eroina, arrestato un 34enne nel barese - FBussoletti : #Iraq, arrestato possibile #finanziatore delle #milizie pro-#Iran. L’uomo è stato trovato all’aeroporto di #Najaf i… - occhio_notizie : Scappa alla vista dei poliziotti nel Napoletano: 20enne Casertano trovato in possesso di droga |… - CsArianna : @echihemmek Ueeee mammamia pure io una volta forse non in pieno possesso delle mie facoltà mentali provai quei panc… - PantheonVerona : Un diciannovenne è stato fermato in Borgo Roma lo scorso 7 gennaio dai finanzieri di Verona per un controllo, dal q… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato possesso Roma, 10 arresti nelle ultime ore tra spaccio, rapine e furti Nel corso della perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso di 150 euro in contanti, somma che veniva sequestrata. I due sono stati arrestati in quanto responsabili di furto ...

Genova, ingoia ovuli con cocaina per non farsi arrestare, nei guai 17enne Lo spacciatore, un 17enne, è stato perquisito e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Nel portafogli aveva 214 euro, sequestrati. Agli agenti è venuto il sospetto che il ragazzo potesse aver ...

Siracusa, trovato in possesso di hashish: arrestato un giovane in via Santi Amato Siracusa News Si presenta in tribunale armato di coltello: denunciato REGGIO EMILIA – Un uomo di 45 anni, residente in provincia di Modena, è stato fermato all’ingresso del tribunale di Reggio perché trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri, di cui 10 di lama ...

Carovigno. Servizio straordinario di controllo del territorio. Segnalate due persone all’Autorità Amministrativa. A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Carovigno, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un 55 ...

Nel corso della perquisizione personale, il 27enne è statoindi 150 euro in contanti, somma che veniva sequestrata. I due sono stati arrestati in quanto responsabili di furto ...Lo spacciatore, un 17enne, è stato perquisito eindi sostanze stupefacenti. Nel portafogli aveva 214 euro, sequestrati. Agli agenti è venuto il sospetto che il ragazzo potesse aver ...REGGIO EMILIA – Un uomo di 45 anni, residente in provincia di Modena, è stato fermato all’ingresso del tribunale di Reggio perché trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri, di cui 10 di lama ...A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Carovigno, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un 55 ...