Treviso-Lavrio oggi in tv: orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 basket (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Nutribullet Treviso basket-Lavrio Megabolt, valida per l’andata dei play-in della Champions League 2021/2022 di basket. Prima sfida del 2022 per la formazione allenata da coach Menetti, alla ricerca della vittoria tra le mura amiche nella gara-1 della mini-serie contro i grechi, per un posto agli ottavi di finale. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio. La partita sarà visibile in streaming sul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramite diretta testuale. REGOLAMENTO e ACCOPPIAMENTI PLAY-IN Champions ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inNutribulletMegabolt, valida per l’andata dei play-in delladi. Prima sfida delper la formazione allenata da coach Menetti, alla ricerca della vittoria tra le mura amiche nella gara-1 della mini-serie contro i grechi, per un posto agli ottavi di finale. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio. La partita sarà visibile insul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramitetestuale. REGOLAMENTO e ACCOPPIAMENTI PLAY-IN...

Advertising

sportface2016 : #basketball #ChampionsLeague 2021/2022, oggi in tv #Treviso-#Lavrio: l'orario e come vedere la partita - TuttoBasket : Nuovo Articolo: BCL, primo round dei Play-In fra Treviso e Lavrio: le parole di Tabellini - SportandoIT : Treviso in campo al PalaVerde contro il Lavrio - tribuna_treviso : La Lega Basket dispone il rinvio del derby del Palaverde dopo la decisione dell’Asugi. La Nutribullet si prepara pe… - BasketMagazine : New post: BCL: rinviata la gara di domani tra Treviso e Lavrio si giocherà il 12 gennaio #basketmagazine -