Tragedia sul lavoro, operaio di Maddaloni morto schiacciato da un escavatore: aveva 50 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora una morte bianca in Italia. Un operaio di 50 anni, Stefano Anastasio, originario di Maddaloni, è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore ieri pomeriggio in un cantiere stradale a Besena in Brianza. Purtroppo per l’uomo non c’è già più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora una morte bianca in Italia. Undi 50, Stefano Anastasio, originario di, èdalla cabina di unieri pomeriggio in un cantiere stradale a Besena in Brianza. Purtroppo per l’uomo non c’è già più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TizianaFerrario : Tutti scandalizzati per la povera donna afghana morta di freddo sul confine turco,solo perché c'è una foto a testim… - 361_magazine : A 10 anni dalla tragedia di #costaconcordia arriva il documentario - hortomvso : Comunque l’anno scorso per me era tutto una tragedia visto che da quando seguo il calcio sul serio la juve ha sempr… - RocchettoT : @DoraEbasta @CatiaMamone Per me, da piccolo, è stata una tragedia. Mi venivano degli eritemi sul petto che levati!… - moliseweb : Tragedia nei campi a Mafalda, disposta l'autopsia sul corpo di Vittorio Quaglia -