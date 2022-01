Traffico Roma del 12-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera avrei trovati in redazione Sonia cerquetaniin diminuzione sulle strade della capitale al momento si registrano code solo sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Casilina e svincolo A24 poi sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto la Salaria e tra Prenestina e viale Castrense tutto verso San Giovanni incidenti però con rallentamenti su via dell’Oceano Atlantico altezza via Cristoforo Colombo e su Piazza Irnerio nei pressi di via Graziano domani manifestazione di protesta dalle 9 alle 13 in via davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico dalle 7 divieti di sosta in via Molise e in via San Basilio da via del basilico fino a piazza Barberini venerdì 14 gennaio dalle 830 alle 12:30 è in programma uno sciopero nel trasporto pubblico a rischio collegamenti di metro tram bus e treni e mi in ...