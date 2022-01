Traffico Roma del 12-01-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Luceverdedalla redazione Buonasera ben Trovati al microfono Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare in carreggiata esternaintenso rallentato tra Laurentina e l’abbia e poi in interna dallo svincolo A24 alla Prenestina code sulla tangenziale est direzione San Giovanni per Corso di Francia e la Salaria rallentamenti sul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti a raccordo anulare quindi in uscita dadiversi poi gli incidenti rallentamenti su via dell’Oceano Atlantico altezza via Cristoforo Colombo su via della Magliana Nuova e fuorivicino Fiumicino su via di Passolombardo nei pressi di Vicolo Passolombardo venerdì prossimo 14 gennaio dalle 830 alle 12:30 in programma uno sciopero Ma rischio collegamenti di metro tram bus e treni ed in tema di trasporto pubblico a causa dell’aumento ...