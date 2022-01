Tottenham-Chelsea oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Carabao Cup (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per Tottenham-Chelsea, semifinale di ritorno della Carabao Cup 2021/2022. Si riparte dal 2-0 dell’andata a Stamford Bridge a favore dei Blues. Gli uomini di Antonio Conte dunque dovranno cercare la rimonta per accedere alla finalissima del torneo. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 12 gennaio 2022. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati a DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto perdi ritorno dellaCup 2021/2022. Si riparte dal 2-0 dell’andata a Stamford Bridge a favore dei Blues. Gli uomini di Antonio Conte dunque dovranno cercare la rimonta per accedere alla finalissima del torneo. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 12 gennaio 2022. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati a DAZN. SportFace.

Advertising

ReadyPlayer1___ : Serata di grande calcio: 20.00 Barcellona vs real 20.45 Tottenham vs Chelsea 21.00 Inter vs Juventus - krudotw : È il momento clou della giovane carriera di Sani: nella primavera 2010 inizia a girovagare all’estero e fa provini… - periodicodaily : Tottenham Hotspur vs Chelsea: pronostico e possibili formazioni #EFL #CarabaoCup #12gennaio - ItsKamron : -Supercoppa Italiana Inter Milan vs Juventus Derby d'italia -Spanish Super Cup Barcelona vs Real Madrid El Clasico… - CalcioIN : ROJADIRECTA Inter-Juventus Supercoppa, Barcellona-Real Madrid, Atalanta-Venezia, Tottenham-Chelsea: dove vedere Par… -