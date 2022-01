Torna Storie di Musica di Alberto Salerno nuova puntata dal 14 gennaio ospite SHEL SHAPIRO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Storie di Musica”, in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno da venerdì 14 gennaio, con ospite SHEL SHAPIRO, in una chiacchierata sulla sua vita artistica, dove si racconterà dello storico gruppo The Rokes, di cui SHAPIRO era il frontman. A partire dagli anni Settanta, il cantante si afferma anche come arrangiatore e produttore per grandi nomi della Musica italiana, come Mia Martini, Ornella Vanoni, Mina. Nelle prime due stagioni protagonista la Musica e le Storie di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Morgan, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “di”, in onda sul canale YouTube dida venerdì 14, con, in una chiacchierata sulla sua vita artistica, dove si racconterà dello storico gruppo The Rokes, di cuiera il frontman. A partire dagli anni Settanta, il cantante si afferma anche come arrangiatore e produttore per grandi nomi dellaitaliana, come Mia Martini, Ornella Vanoni, Mina. Nelle prime due stagioni protagonista lae ledi Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Morgan, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo ...

