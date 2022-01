Torna la Fiera delle Costruzioni, appuntamento a Bologna dal 19 al 22 ottobre (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nessun altro settore ha contribuito più delle Costruzioni alla ripartenza del sistema Italia. Trainata dagli incentivi fiscali, su tutti il Superbonus 110%, e dagli investimenti previsti dal PNRR, la filiera edile ha registrato ottime performance, come la crescita della forza lavoro. È il segnale di un comparto in ottima salute, con grandi potenzialità di sviluppo e che non vuole fermarsi. Ed è proprio per supportare il settore nel consolidamento della crescita che SAIE, La Fiera delle Costruzioni ritornerà dal 19 al 22 ottobre 2022 a BolognaFiere dopo il successo dell’edizione 2021 di Bari. Continua, dunque, un’alternanza strategica che ha fatto conoscere il format innovativo della manifestazione organizzata da Senaf dal 2018 a tutte le realtà del settore, dal Nord al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nessun altro settore ha contribuito piùalla ripartenza del sistema Italia. Trainata dagli incentivi fiscali, su tutti il Superbonus 110%, e dagli investimenti previsti dal PNRR, la filiera edile ha registrato ottime performance, come la crescita della forza lavoro. È il segnale di un comparto in ottima salute, con grandi potenzialità di sviluppo e che non vuole fermarsi. Ed è proprio per supportare il settore nel consolidamento della crescita che SAIE, Laritornerà dal 19 al 222022 aFiere dopo il successo dell’edizione 2021 di Bari. Continua, dunque, un’alternanza strategica che ha fatto conoscere il format innovativo della manifestazione organizzata da Senaf dal 2018 a tutte le realtà del settore, dal Nord al ...

