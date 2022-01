Torna il campionato, il Benevento favorito sul Monza nelle quote (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riparte con uno scontro di alta classifica la Serie B, dopo la sospensione delle due giornate di fine 2021 e la rimodulazione del calendario. Subito in campo Benevento e Monza, il cui confronto diretto era già stato rinviato a metà dicembre. Una sfida fondamentale in ottica play-off (entrambe le squadre sono a 31 punti) ma anche per rimanere in scia per la promozione diretta e che in quota si apre a favore dei giallorossi: al Vigorito il segno «1» è 2,10 su Planetwin365, con il 45% delle scommesse dalla sua parte. Il Monza può però vantare la vittoria nell’ultimo scontro diretto, il pirotecnico 3-4 in Coppa Italia del 2019 conquistato sempre in trasferta. Il blitz stavolta pagherebbe 3,50, ma si è fermato al 27% delle preferenze, mentre il pareggio si gioca a 3,35 (28%). Di fronte ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riparte con uno scontro di alta classifica la Serie B, dopo la sospensione delle due giornate di fine 2021 e la rimodulazione del calendario. Subito in campo, il cui confronto diretto era già stato rinviato a metà dicembre. Una sfida fondamentale in ottica play-off (entrambe le squadre sono a 31 punti) ma anche per rimanere in scia per la promozione diretta e che in quota si apre a favore dei giallorossi: al Vigorito il segno «1» è 2,10 su Planetwin365, con il 45% delle scommesse dalla sua parte. Ilpuò però vantare la vittoria nell’ultimo scontro diretto, il pirotecnico 3-4 in Coppa Italia del 2019 conquistato sempre in trasferta. Il blitz stavolta pagherebbe 3,50, ma si è fermato al 27% delle preferenze, mentre il pareggio si gioca a 3,35 (28%). Di fronte ...

Advertising

anteprima24 : ** Torna il #Campionato, il ##Benevento favorito sul #Monza nelle #Quote ** - fantapiu3 : #Napoli: un big torna in gruppo #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato #calcio… - Mzucchiatti95 : @gizzo97 @FrankPuppeteer @PFonsecaCoach Cioè ragazzi 70 punti li fa Rudi Garcia e arriva secondo. Settanta punti da… - fantapiu3 : #Milan: un altro giocatore torna negativo #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - AcerboLivio : Campionato Mondiale di pesto al mortaio 2022, si torna in presenza: il programma – Genova on… -