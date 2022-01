Torino - Fares, fumata bianca: attesa per domani l'ufficialità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ormai ci siamo: Mohamed Fares virtualmente veste già il granata, è a un passo dal Torino. Questo pomeriggio il Genoa, dopo aver chiuso Calafiori, ha comunicato al club granata che darà il via libera ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ormai ci siamo: Mohamedvirtualmente veste già il granata, è a un passo dal. Questo pomeriggio il Genoa, dopo aver chiuso Calafiori, ha comunicato al club granata che darà il via libera ...

Advertising

DiMarzio : #Calafiori @GenoaCFC domani visite mediche, sbloccato #Fares al @TorinoFC_1906 che arriverà sempre domani in serata… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, #Calafiori al @GenoaCFC sblocca #Fares al @TorinoFC_1906 - AlfredoPedulla : #Fares al #Torino: per i più diffidenti, per chi lo aveva fatto saltare definitivamente ??? ? ? - vocelaziale : CALCIOMERCATO LAZIO?? #Fares va al #Torino come da programma? È arrivato il via libera dal #Genoa, l’esterno si tr… - AquilottoEddy : RT @AlfredoPedulla: #Fares al #Torino: per i più diffidenti, per chi lo aveva fatto saltare definitivamente ??? ? ? -