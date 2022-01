Tolmezzo | Francesco Piccolo e Pif con Momenti di trascurabile infelicità

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Arrivano a, in esclusiva regionale per il Circuito ERT in questo 2022, idi(in)felicità die PierDiliberto, in arte Pif. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 14 gennaio alle 20.45 al Teatro Luigi Candoni ed è tratto dai bestseller didifelicità,die dall’ultimotrascurabili vol. 3, edito da Einaudi nel maggio del 2020.difelicità è stato anche un film di successo firmato nel 2019 da Daniele Luchetti e interpretato dallo stesso Pif. L’appuntamento sul palco ...

Il Friuli

Tolmezzo – Sarà il vincitore del premio del pubblico 2018/2019 dell'ERT a inaugurare il 2022 del Circuito regionale. Giovanni Vernia porterà il suo show, Vernia o non Vernia, mercoledì 12 gennaio alle ...