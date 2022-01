The Equalizer 3: Denzel Washington conferma la realizzazione del film (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'attore Denzel Washington ha rivelato che il suo prossimo progetto sarà The Equalizer 3, Antoine Fuqua potrebbe tornare alla regia. The Equalizer 3 dovrebbe essere il prossimo progetto realizzato da Denzel Washington che ha parlato dei suoi impegni nei prossimi mesi. L'attore ha condiviso i dettagli durante un'intervista rilasciata a Collider in cui parla del film che dovrebbe essere realizzato al termine del suo impegno in Emancipation, progetto destinato ad Apple TV+ con star Will Smith. Denzel Washington ha dichiarato: "Hanno scritto il terzo capitolo di The Equalizer - Il vendicatore, quindi ho in programma quello. Devo essere in forma e iniziare di nuovo a picchiare la gente". L'attore ha sottolineato che non può ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'attoreha rivelato che il suo prossimo progetto sarà The3, Antoine Fuqua potrebbe tornare alla regia. The3 dovrebbe essere il prossimo progetto realizzato dache ha parlato dei suoi impegni nei prossimi mesi. L'attore ha condiviso i dettagli durante un'intervista rilasciata a Collider in cui parla delche dovrebbe essere realizzato al termine del suo impegno in Emancipation, progetto destinato ad Apple TV+ con star Will Smith.ha dichiarato: "Hanno scritto il terzo capitolo di The- Il vendicatore, quindi ho in programma quello. Devo essere in forma e iniziare di nuovo a picchiare la gente". L'attore ha sottolineato che non può ...

Ultime Notizie dalla rete : The Equalizer The Equalizer 3 è realtà? Sembrano non esserci dubbi The Equalizer 3 vedrà di nuovo Antoine Fuqua alla regia? The Equalizer è sicuramente una saga action che ha il suo perché: la serie filmica, che vede come protagonista assoluto il doppio Premio Oscar ...

Sex and the City elimina il personaggio di Mr. Big nel sequel Ma la gravità delle denunce, a dispetto delle smentite, ha fatto di lui una , tanto che prima della Hbo anche la Cbs lo ha cancellato dai prossimi episodi della serie The Equalizer. Dal canto suo ...

The Equalizer 3 è realtà? Sembrano non esserci dubbi The Equalizer 3 arriverà mai? Denzel Washington ci ha fornito degli importanti indizi in merito durante una recente intervista per Macbeth.

