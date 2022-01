The Batman, il film con Robert Pattinson sarà vietato ai minori? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È appena stato comunicato il rating ufficiale di The Batman, il film DC con Robert Pattinson nel ruolo dell'Uomo Pipistrello: sarà vietato ai minori, o adatto anche a un'audience più giovane? Il prossimo marzo The Batman con protagonista Robert Pattinson arriverà sui nostri schermi, ma quel è il rating ufficiale del film di Matt Reeves? sarà adatto anche a un pubblico di minori? A quanto pare sì, purché accompagnati da un adulto. La nuova pellicola dedicata al personaggio di Batman, infatti, è stata classificata PG-13 dalla Motion Pictures Association of America per via della presenza di "contenuti forti, violenti e che possono causare turbamento, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È appena stato comunicato il rating ufficiale di The, ilDC connel ruolo dell'Uomo Pipistrello:ai, o adatto anche a un'audience più giovane? Il prossimo marzo Thecon protagonistaarriverà sui nostri schermi, ma quel è il rating ufficiale deldi Matt Reeves?adatto anche a un pubblico di? A quanto pare sì, purché accompagnati da un adulto. La nuova pellicola dedicata al personaggio di, infatti, è stata classificata PG-13 dalla Motion Pictures Association of America per via della presenza di "contenuti forti, violenti e che possono causare turbamento, ...

