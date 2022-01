Test: la prima parola che vedi rivela un dettaglio della tua personalità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel Test di oggi vi mostreremo una serie di lettere e la prima parola che troverete vi svelerà chi siete realmente Test: trova la parola nascostaEccoci oggi con un nuovo e divertente Test che metterà alla prova la vostra immaginazione ma nello stesso tempo anche la vostra concentrazione. Si tratta, in questo caso, no di trovare un animale nascosto ma bensì di cercare una parola. Nella foto sopra postata ci sono una serie di lettere dell’alfabeto italiano e tutto ciò che dovete fare è trovare una parola. La prima che troverete vi svelerà alcuni dettagli sulla vostra personalità. Siete pronti a svolgere il rompicapo? Sarà molto divertente! Test: trova la parola ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Neldi oggi vi mostreremo una serie di lettere e lache troverete vi svelerà chi siete realmente: trova lanascostaEccoci oggi con un nuovo e divertenteche metterà alla prova la vostra immaginazione ma nello stesso tempo anche la vostra concentrazione. Si tratta, in questo caso, no di trovare un animale nascosto ma bensì di cercare una. Nella foto sopra postata ci sono una serie di lettere dell’alfabeto italiano e tutto ciò che dovete fare è trovare una. Lache troverete vi svelerà alcuni dettagli sulla vostra. Siete pronti a svolgere il rompicapo? Sarà molto divertente!: trova la...

Advertising

Agenzia_Ansa : In arrivo nuovi test, in farmacia ma anche fai-da-te, per misurare il livello degli anticorpi dopo essersi ammalati… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Figliuolo, la resa dopo le balle: “Test per studenti dai medici” ?? - VRRidersAcademy : Prima giornata di prove al #gulf12hours per @Luca_Marini_97 e @UccioYellow46 ?? OPEN PRACTICE TEST 1 and 2 DONE ?… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: Aspettando il primo lancio orbitale della Starship della SpaceX. Al momento sappiamo solo che non sarà prima di fine feb… - axiokers : Prima che arrivasse il vaccino, il test era l'unico modo per sentirsi sicuri, per sé e per gli altri; ora che il va… -