Tennis: Sonego ai quarti del 'Sydney Classic', fuori Fognini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il torinese è atteso ora dalla testa di serie numero 1, Karatsev Sydney (AUSTRALIA) - Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale del "Sydney Tennis Classic", Atp 250 da 521.000 dollari che si ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il torinese è atteso ora dalla testa di serie numero 1, Karatsev(AUSTRALIA) - Lorenzosi qualifica per idi finale del "", Atp 250 da 521.000 dollari che si ...

Advertising

SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Ci sono state nottate migliori per il #Tennis ???? #Mager ???? e #Paolini ???? KO ad #Adelaide #Fognini ???? perde 2 tie-break… - lorenzofares : Ci sono state nottate migliori per il #Tennis ???? #Mager ???? e #Paolini ???? KO ad #Adelaide #Fognini ???? perde 2 tie-… - OA_Sport : #TENNIS #Sydney Sonego conquista l'accesso ai quarti di finale, il prossimo avversario sarà Karatsev - sportface2016 : #ATPSydney 2022, #Sonego-#Baez: come e quando seguire il match in diretta - sportal_it : Australian Open, teste di serie: le posizioni di Berrettini, Sinner e Sonego -