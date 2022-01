Tennis, Panatta: “Djokovic non può mentire, poteva vaccinarsi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non sono d’accordo sulla sua esenzione, Djokovic è il più forte giocatore del mondo e muove molto denaro, ma questo non toglie che lui debba rispettare i regolamenti: come il numero 2, il 3, il 4 e tutti quelli del tabellone“. Così Adriano Panatta ha commentato ai microfoni di “Radio Anch’io” il caso del Tennista serbo, in attesa della decisione del governo australiano per poter partecipare agli Australian Open 2022. “Non sono un colpevolista – ha aggiunto Panatta –, se lui dimostra che la documentazione che ha portato è corretta, dimostra la sua buona fede, che giochi. Però non si può mentire: vedo che ora dà la colpa al suo staff, ma sapete quante persone ha nello staff? È difficile sbagliare una dichiarazione su una cosa fatta un mese fa, è strana questa cosa“. Djokovic ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non sono d’accordo sulla sua esenzione,è il più forte giocatore del mondo e muove molto denaro, ma questo non toglie che lui debba rispettare i regolamenti: come il numero 2, il 3, il 4 e tutti quelli del tabellone“. Così Adrianoha commentato ai microfoni di “Radio Anch’io” il caso delta serbo, in attesa della decisione del governo australiano per poter partecipare agli Australian Open 2022. “Non sono un colpevolista – ha aggiunto–, se lui dimostra che la documentazione che ha portato è corretta, dimostra la sua buona fede, che giochi. Però non si può: vedo che ora dà la colpa al suo staff, ma sapete quante persone ha nello staff? È difficile sbagliare una dichiarazione su una cosa fatta un mese fa, è strana questa cosa“.ha ...

Advertising

LaStampa : Caso Djokovic, Panatta: 'Il serbo come il Marchese del Grillo: io so' io e voi non siete un c.' - sportface2016 : #Tennis Adriano #Panatta: '#Djokovic non può mentire. Ha ragione Nadal, poteva vaccinarsi' - sportal_it : Adriano Panatta ha una sola certezza su Novak Djokovic - sportface2016 : #Panatta su #Djokovic: 'Se è andato in #Australia, avrà avuto rassicurazioni' - NinaRicci_us : @aka_rebel8 @SlevinPollaK888 @Seagull_2021 @radiosilvana @CasadiCanapa Veramente ha giocato a tennis per 20 anni ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Panatta Djokovic: perseguitato o prepotente? (di F. Posteraro) ...che si sarebbe verificato il 16 dicembre - a prescindere dalle divergenze di valutazione fra Tennis ... Io sarò forse uno scettico, ma tendo piuttosto a condividere l'interpretazione di Adriano Panatta, ...

Djokovic ha mandato in cortocircuito il sistema anti Covid dell'Australia Ma è un'arma talmente sproporzionata, rispetto al caso concreto, che John Alexander, ex stella del tennis australiano, un tempo avversario di Adriano Panatta e oggi avvocato nonché parlamentare ...

Tennis, Panatta: "Djokovic non può mentire, poteva vaccinarsi" Sportface.it Panatta ironico sul caso Novak Djokovic: 'Mi ricorda il Marchese del Grillo' L'ex campione italiano ha criticato il comportamento del numero 1 del .... Djokovic è infatti atterrato verso le 23:30 locali (13:30 italiane), ma attualmente è bloccato alla frontiera, in attesa che ...

Caso Djokovic, Panatta: "Se è andato in Australia, avrà avuto rassicurazioni" Se è valida giocherà, qual è il problema, se non è valida non giocherà“. Per carità, io non penso mai alla malafede di nessuno finché non viene provata, bisogna capire se la documentazione di Djokovic ...

...che si sarebbe verificato il 16 dicembre - a prescindere dalle divergenze di valutazione fra... Io sarò forse uno scettico, ma tendo piuttosto a condividere l'interpretazione di Adriano, ...Ma è un'arma talmente sproporzionata, rispetto al caso concreto, che John Alexander, ex stella delaustraliano, un tempo avversario di Adrianoe oggi avvocato nonché parlamentare ...L'ex campione italiano ha criticato il comportamento del numero 1 del .... Djokovic è infatti atterrato verso le 23:30 locali (13:30 italiane), ma attualmente è bloccato alla frontiera, in attesa che ...Se è valida giocherà, qual è il problema, se non è valida non giocherà“. Per carità, io non penso mai alla malafede di nessuno finché non viene provata, bisogna capire se la documentazione di Djokovic ...