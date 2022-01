Tennis, Martina Navratilova su Novak Djokovic: “Vorrei che si vaccinasse, è un piccolo sacrificio che si fa per il bene di tutti” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Martina Navratilova è entrata a proprio modo nei temi d’attualità del Tennis, intervenendo a Good Morning Britain. E’ chiaro che l’argomento “Novak Djokovic” sia in cima alla lista e la vincitrice di 18 Slam in singolare non si è sottratta dall’esporre un proprio pensiero a riguardo. Secondo Navratilova, nella posizione in cui è Nole, sarebbe necessario fare un passo indietro e non perseguire in questo percorso alternativo al vaccino. Quanto sta accadendo in Australia, in un modo o nell’altro, è legato a ciò. “Quello che Vorrei è che Novak fosse vaccinato. Lo ammiro molto e l’ho difeso tante volte, ma non posso difendere la decisione di non vaccinarsi“, le parole dell’americana di origini ceche. “Se rifiuti il ??vaccino perché non lo conosci o non ci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è entrata a proprio modo nei temi d’attualità del, intervenendo a Good Morning Britain. E’ chiaro che l’argomento “” sia in cima alla lista e la vincitrice di 18 Slam in singolare non si è sottratta dall’esporre un proprio pensiero a riguardo. Secondo, nella posizione in cui è Nole, sarebbe necessario fare un passo indietro e non perseguire in questo percorso alternativo al vaccino. Quanto sta accadendo in Australia, in un modo o nell’altro, è legato a ciò. “Quello cheè chefosse vaccinato. Lo ammiro molto e l’ho difeso tante volte, ma non posso difendere la decisione di non vaccinarsi“, le parole dell’americana di origini ceche. “Se rifiuti il ??vaccino perché non lo conosci o non ci ...

