Tecnica - Ferrari SF90 Stradale | collaborazione proficua

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della. Anche se soltanto uno provvede al sound che scalda il cuore degli appassionati, laconta ben quattro propulsori: al V8 biturbo di quattro litri si aggiungono infatti tre unità elettriche sincrone a magneti permanenti, per una potenza complessiva di ben 1.000 CV. Quello posto tra il termico e il cambio, che eroga 150 kW e 266 Nm, ha la particolarità dello schema a flusso assiale, il quale lo rende più compatto in senso longitudinale: lo spessore è infatti di appena 72 millimetri. La configurazione è di tipo P1, ovvero il motore è collegato rigidamente al V8 e, quindi, non può funzionare autonomamente. La marcia EV è perciò delegata ai due ...