Tassa auto - Bollo, come e dove si paga: la guida per tutti i possibili casi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Tassa di possesso, il cosiddetto Bollo, è una di quelle incombenze che ogni automobilista si trova ad affrontare periodicamente. Per questa ragione, un ripasso su come si calcola, quando va pagata, dove e come si versa, è sempre utile. Iniziamo con le scadenze dei versamenti, per poi proseguire con il calcolo degli importi e le modalità di pagamento. Quando si paga. Per le auto già in circolazione, la norma generale prevede che il Bollo debba essere pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della Tassa precedente. Per esempio, se il Bollo precedente scade a gennaio 2022, quello nuovo va pagato entro il 28 ...

