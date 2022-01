Tangenti Regione Puglia, indagato giornalista dell’ufficio stampa: aveva avvisato il capo della Protezione civile delle cimici nel suo ufficio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è anche un giornalista nell’inchiesta sulle Tangenti alla Regione Puglia che ha portato all’arresto dell’ex dirigente della Protezione civile Mario Lerario, in carcere dal 23 dicembre dopo essere stato colto in flagranza di reato, con una mazzetta da 10mila pagata da un imprenditore di Foggia. Nel registro degli indagati è finito infatti anche Nicola Lorusso, redattore del servizio stampa della Giunta regionale Puglia, accusato di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, guidati dal colonnello Luca Cioffi, hanno infatti perquisito l’abitazione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è anche unnell’inchiesta sulleallache ha portato all’arresto dell’ex dirigenteMario Lerario, in carcere dal 23 dicembre dopo essere stato colto in flagranza di reato, con una mazzetta da 10mila pagata da un imprenditore di Foggia. Nel registro degli indagati è finito infatti anche Nicola Lorusso, redattore del servizioGiunta regionale, accusato di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreto d’e favoreggiamento personale. I militari del Nucleo di Polizia Economico-FinanziariaGuardia di Finanza di Bari, guidati dal colonnello Luca Cioffi, hanno infatti perquisito l’abitazione e ...

