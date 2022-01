Tamponi, centrodestra e Italia Viva affondano l’emendamento per l’ok alle parafarmacie. Il governo aveva dato il suo parere positivo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) centrodestra e Italia Viva votano contro il parere del governo e affondano l’emendamento al decreto Covid, proposto dal M5s, che chiedeva di consentire alle parafarmacie di fare test molecolari e antigenici rapidi per diagnosticare l’infezione da Sars-Cov-2. Contro la modifica, che ha avuto 13 voti contrari e 11 favorevoli in commissione Affari Costituzionali del Senato, si sono schierati i renziani, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. l’emendamento presentato da Gianluca Castaldi, primo firmatario, aveva avuto il parere positivo del governo e del relatore del provvedimento, Nazario Pagano di Forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022)votano contro ildelal decreto Covid, proposto dal M5s, che chiedeva di consentiredi fare test molecolari e antigenici rapidi per diagnosticare l’infezione da Sars-Cov-2. Contro la modifica, che ha avuto 13 voti contrari e 11 favorevoli in commissione Affari Costituzionali del Senato, si sono schierati i renziani, Lega, Fratelli d’e Forzapresentato da Gianluca Castaldi, primo firmatario,avuto ildele del relatore del provvedimento, Nazario Pagano di Forza ...

