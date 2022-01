Tamponi a Fiumicino, controlli e misure per volare da e per Roma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A fronte dei nuovi risvolti della pandemia, le disposizioni sui viaggi continuano a cambiare, ma non per questo impediscono ai viaggiatori di partire. Questi cambiamenti si riflettono anche sull’aeroporto di Roma – Fiumicino “Leonardo Da Vinci”, che proprio in questi giorni ha dovuto gestire l’elevato volume di passeggeri del periodo natalizio, oltre alle nuove misure emanate dal Governo. In Italia dal 14 dicembre è permesso l’accesso ai soli viaggiatori con prova di tampone negativo, antigenico effettuato entro le 24 h e PCR realizzato entro le 48 h precedenti il viaggio. L’obbligo riguarda tutti, ma si noti comunque che la finestra di validità dei test Covid-19 è però dimezzata rispetto ad altri Paesi europei. L’obbligo di tampone è stato adottato anche da altri Paesi europei, tra cui Svizzera, Danimarca, Grecia, Repubblica Ceca, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A fronte dei nuovi risvolti della pandemia, le disposizioni sui viaggi continuano a cambiare, ma non per questo impediscono ai viaggiatori di partire. Questi cambiamenti si riflettono anche sull’aeroporto di“Leonardo Da Vinci”, che proprio in questi giorni ha dovuto gestire l’elevato volume di passeggeri del periodo natalizio, oltre alle nuoveemanate dal Governo. In Italia dal 14 dicembre è permesso l’accesso ai soli viaggiatori con prova di tampone negativo, antigenico effettuato entro le 24 h e PCR realizzato entro le 48 h precedenti il viaggio. L’obbligo riguarda tutti, ma si noti comunque che la finestra di validità dei test Covid-19 è però dimezzata rispetto ad altri Paesi europei. L’obbligo di tampone è stato adottato anche da altri Paesi europei, tra cui Svizzera, Danimarca, Grecia, Repubblica Ceca, ...

