«Tampone negativo | penso positivo» | il video-messaggio di Jovanotti guarito dal Covid

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) In una clip, il cantautore - risultatoal Coronavirus pochi giorni prima di Natale - ha mostrato la felicità di poter abbracciare nuovamente sua figlia Teresa

Ultime Notizie dalla rete : Tampone negativo

LA NAZIONE

Lo ha comunicato il club gialloblù su Twitter, condividendo una foto dell'ex capitano della Juventus e il messaggio: "Quando finalmente il, e puoi tornare ad allenarti". effettuato ...... sospensione in caso di positività e riattivazione in caso di. E' una procedura in corso e speriamo che i problemi possano essere risolti nel più breve tempo possibile".PARMA - Gianluigi Buffon è guarito dal Covid e torna a disposizione del Parma. Lo ha comunicato il club gialloblù su Twitter, condividendo una foto dell'ex capitano della Juventus e il messaggio: "Qua ...L'ex portiere della Juventus oggi ha ripreso ad allenarsi con i compagni e Collecchio e sarà regolarmente a disposizione sabato con il Crotone ...