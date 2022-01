Takeaway, esce al cinema l’ultimo film con Libero De Rienzo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il successo alla Festa di Roma, esce in sala il 20 gennaio, Takeaway, scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway). Prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39 filmS e Interzone Pictures, vanta la collaborazione di Rai cinema, in associazione con Laser Digital film, con il contributo del MIC (Ministero della Cultura), con il sostegno della Regione Lazio – Fondo Lazio cinema International, in collaborazione con Trentino film Commission. Il film, distribuito nei cinema da Fandango, è stato girato in gran parte sul Monte Terminillo, e in alcune località del Trentino. Si tratta dell’ultimo film con Libero De Rienzo, che vede ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il successo alla Festa di Roma,in sala il 20 gennaio,, scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway). Prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39S e Interzone Pictures, vanta la collaborazione di Rai, in associazione con Laser Digital, con il contributo del MIC (Ministero della Cultura), con il sostegno della Regione Lazio – Fondo LazioInternational, in collaborazione con TrentinoCommission. Il, distribuito neida Fandango, è stato girato in gran parte sul Monte Terminillo, e in alcune località del Trentino. Si tratta delconDe, che vede ...

