Tabellone Coppa Italia volley 2022 | calendario | programma | orari | tv e streaming Incroci e accoppiamenti | Final Four il 5-6 marzo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con il recupero tra Piacenza e Vibo Valentia si è concluso il girone d’andata della SuperLega e si è così delineato ildelladimaschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti die si disputeranno tra il 16 e il 19 gennaio, mentre laavrà luogo nel weekend del 5-6(è stata posticipata rispetto all’originario 22-23 gennaio a causa dell’emergenza sanitaria). La capolista Perugia incrocerà Padova, mentre Civitanova se la dovrà vedere contro Milano. Trento è chiamata al match casalingo contro Monza, al PalaPanini andrà in scena l’intenso derby tra Modena e Piacenza. Le quattro vincitrici dei ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Coppa Italia gli ottavi di finale: l’Atalanta supera il Venezia nel primo match - #Tabellone #Coppa… - CalcioWeb : Il tabellone di #CoppaItalia: tutti gli accoppiamenti ed il primo risultato - infoitsport : Coppa Italia, il tabellone degli ottavi - romaforever_it : Coppa Italia 2021-2022 | Tabellone, Calendario e Risultati | AS Roma - infoitsport : Coppa Italia, il tabellone completo -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Coppa

... oggi laItalia è per molti una grande occasione. C'entrano i soldi - fra premi e Supercoppa ... Ildegli ottavi (12 - 20 gennaio) Nei quarti affronterà la vincente di Fiorentina - Napoli,...... match valevole per gli ottavi di finale dellaItalia 2021/2022. Al Gewiss Stadium, un gol ... ILE GLI ACCOPPIAMENTI LE PAGELLE E I VOTILa finale, invece, è in programma per mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma La Coppa Italia entra nel vivo con le gare degli ottavi di finale, che verranno disputate dal 12 al 20 gennaio e ...Una rete di Muriel poco prima del quarto d’ora e il sigillo finale di Maehle permettono all’ Atalanta di vincere una partita più difficile del previsto e staccare così il pass per i quarti di finale d ...