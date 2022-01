Tabellone Coppa Italia | gli ottavi di finale | l’Atalanta supera il Venezia nel primo match

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si torna subito in campo per la, la competizione entra sempre più nel vivo con glidi. Nella prima sfida successo delcontro il, la squadra di Gasperini ha vinto con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Muriel e Maehle. Il bigmette di fronte Napoli e Fiorentina, poi Milan-Genoa. Dopo la pausa si torna in campo con Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria. Interessante Sassuolo-Cagliari, l’Inter nettamente favorita contro l’Empoli, chiude Roma-Lecce. Ildi12 gennaio 17.30 Atalanta-2-0 13 gennaio 18:00 Napoli-Fiorentina – 13 gennaio 21.00 Milan-Genoa – 18 gennaio 17.30 Lazio-Udinese – 18 gennaio 21.00 ...

Advertising

CalcioWeb : Il tabellone di #CoppaItalia: tutti gli accoppiamenti ed il primo risultato - infoitsport : Coppa Italia, il tabellone degli ottavi - romaforever_it : Coppa Italia 2021-2022 | Tabellone, Calendario e Risultati | AS Roma - infoitsport : Coppa Italia, il tabellone completo - tuttoatalanta : Coppa Italia, il tabellone aggiornato: la Dea contro la vincente di Napoli-Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Coppa

... match valevole per gli ottavi di finale dellaItalia 2021/2022. Al Gewiss Stadium, un gol ... ILE GLI ACCOPPIAMENTI LE PAGELLE E I VOTI... le ammonizioni e i gol di Atalanta - Venezia , match valevole per gli ottavi di finale della... ILE GLI ACCOPPIAMENTI IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): ...La finale, invece, è in programma per mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma La Coppa Italia entra nel vivo con le gare degli ottavi di finale, che verranno disputate dal 12 al 20 gennaio e ...Una rete di Muriel poco prima del quarto d’ora e il sigillo finale di Maehle permettono all’ Atalanta di vincere una partita più difficile del previsto e staccare così il pass per i quarti di finale d ...