Szczesny senza green pass | a Milano con la propria auto ed ha rischiato di doversi cambiare in auto

"Szczesny, da anni convinto che la cosa più difficile che possa capitargli in Italia sia sentire il suo nome pronunciato correttamente, ha scoperto che giocare la Supercoppa contro l'Inter può essere persino di più complicato". Lo scrive Matteo Pinci su Repubblica a proposito del fatto che il portiere della Juventus non ha il green pass, come dichiarato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Szczesny si è appena vaccinato con la prima dose, per avere il certificato deve aspettare 14 giorni. Come gli altri no-vax della Serie A, non può raggiungere lo stadio con i compagni. Dura vita, per Szczesny e gli altri, dunque. "La Juve è a Milano da ieri, lui partirà da Torino stasera, a bordo della propria auto o con un autista della ...

