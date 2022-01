SuperEnalotto | centrato a Roma un doppio “5 “che vale quasi 50mila euro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)– Il Lazio va ancora una volta a segno grazie al: nel concorso dell’11 gennaio, come riporta Agipronewsi, è statoun“5” del valore di 47.931,10. La combinazione vincente è stata convalidata presso l’esercizio di via Guidobaldo del Monte 13 A/B a. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 139 milioni diche saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

