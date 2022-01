Supercoppa Italiana | c’è Inter-Juventus | le formazioni ufficiali

Advertising

juventusfc : L'esordio da sogno di @MarioMandzukic9 e @PauDybala_JR ?? La settima Supercoppa Italiana ????… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - juventusfc : Alle 12:30 Mister Allegri e @chiellini presentano la finale di #SupercoppaFrecciarossa ?? ?? ???????? su @JuventusTV ??… - KAIOJORGEGOAT : RT @turtunz: Bonucci dopo la finale di Supercoppa Italiana: - alez2f : RT @turtunz: Bonucci dopo la finale di Supercoppa Italiana: -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

Commenta per primo A pochi minuti dall'inizio dellatra Inter e Juventus, Lautaro Martinez ha presentato la gara a SportMediaset: 'La Juve è una squadra forte, ma noi dobbiamo essere concentrati e fare la gara che abbiamo preparato. ...Stasera in campo Inter - Juventus: in palio la, primo trofeo della stagione. L'uomo dellava in cerca della tripletta. Simone Inzaghi è infatti ha alzato il trofeo in entrambe le occasioni in cui si è ...Reduci entrambe da due bei successi in campionato, nerazzurri e “Vecchia Signora” si giocano a San Siro il primo trofeo stagionale.Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, match valido per la finale di Supercoppa Italiana: Calhanoglu e Morata dal 1'.