Supercoppa Inter-Juventus, Allegri rinuncia a Szczesny: “Non ha ancora il green pass” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Massimiliano Allegri ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport di non avere “le idee ancora chiare” sulla formazione che affronterà l’Inter mercoledì 12 gennaio. Eccetto un particolare: in porta ci sarà Mattia Perin e non Wojciech Szcz?sny . “Tek (soprannome del portiere polacco) domani arriverà all’ultimo momento, c’è un protocollo definito”, ha detto l’allenatore juventino. “Tutti i giocatori sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato. Fino a mercoledì non ha green pass, può arrivare all’ultimo momento e va in panchina”. Secondo le attuali regole infatti, il portiere polacco non può soggiornare in albergo e prendere il bus con i compagni. Ma può scendere in campo, perché in quel momento sta svolgendo la sua attività lavorativa. Allegri si riserva di scegliere i restanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Massimilianoha dichiarato alla Gazzetta dello Sport di non avere “le ideechiare” sulla formazione che affronterà l’mercoledì 12 gennaio. Eccetto un particolare: in porta ci sarà Mattia Perin e non Wojciech Szcz?sny . “Tek (soprannome del portiere polacco) domani arriverà all’ultimo momento, c’è un protocollo definito”, ha detto l’allenatore juventino. “Tutti i giocatori sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato. Fino a mercoledì non ha, può arrivare all’ultimo momento e va in panchina”. Secondo le attuali regole infatti, il portiere polacco non può soggiornare in albergo e prendere il bus con i compagni. Ma può scendere in campo, perché in quel momento sta svolgendo la sua attività lavorativa.si riserva di scegliere i restanti ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter - Brozovic, c'è l'accordo. Marcelo rinnova fino al 2026. Annuncio dopo la Supercoppa - Inter : ?? | C’È SOLO L’INTER È ora disponibile nei nostri store la maglia speciale in Limited Edition con cui scenderemo… - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - imepicbrozo77 : RT @internewsit: Inter, la Supercoppa Italiana come step di crescita e consapevolezza - - sportmediaset : Supercoppa Italiana: l'Inter per aprire un ciclo, la Juve per ripartire con la decima. #SportMediaset… -