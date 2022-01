Supercoppa | Inter – Juventus | a che ora e dove vederla in tv | orario | stadio | formazioni | pronostico e biglietti

Advertising

Gazzetta_it : Inter - Brozovic, c'è l'accordo. Marcelo rinnova fino al 2026. Annuncio dopo la Supercoppa - Inter : ?? | C’È SOLO L’INTER È ora disponibile nei nostri store la maglia speciale in Limited Edition con cui scenderemo… - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - zazoomblog : Probabili formazioni Inter-Juventus: Supercoppa Italiana 2022 - #Probabili #formazioni - SportPesa_IT : L'Inter stasera in campo con Calhanoglu dopo la squalifica. Vedremo se Inzaghi schiererà Dzeko o Sanchez e quale sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Inter

Vincere laper aggiungere un altro trofeo alla grande bacheca dell', ribadire di essere la squadra più forte in Italia e infliggere una nuova amarezza alla rivale di sempre, la Juventus . Il ......30 Hamburg Towers - Ankara 94 - 74 20:00 Andorra - lsk Wrocaw 20:00 Cedevita Olimpija - Promitheas Visualizza Eurocup CALCIO -ITALIANA 21:00- Juventus CALCIO - COPPA ITALIA 17:30 ...È il giorno in cu si assegna il primo trofeo della stagione. Allo Stadio Meazza in San Siro di Milano Inter e Juventus si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana, con ...Stasera in TV, Supercoppa Inter-Juventus: si gioca oggi la finale tra la squadra vincitrice dell’ultimo campionato e la squadra che si è aggiudicata l’ultima Coppa Italia.