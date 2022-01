Supercoppa | Inter - Juventus 2 - 1 d t s

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ha vinto laitaliana, battendo ai supplementari per 2 - 1 lanella sfida disputata sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo per i ...

Inter : La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - maryapic : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - MMJAMAANI : RT @FBiasin: #Inzaghi in 6 mesi: - Qualificazione agli ottavi di #Champions. - Primo posto momentaneo in #SerieA. - #Supercoppa. Decisame… -

Alla fine, in, è festa. La squadra di Inzaghi ha battuto ai supplementari per 2 - 1 la Juve nella sfida di San Siro. I bianconeri sono andati in vantaggio con McKennie al 25', poi i nerazzurri ...MILANO " L'porta a casa lamentre la Juventus si stava preparando a calciare i rigori. L'episodio decisivo al 120', dopo una partita che non si era sbloccata dall'1 - 1 fissato dal colpo di ...MILANO (ITALPRESS) – Servono i supplementari per assegnare il primo trofeo stagionale. L’Inter si aggiudica la Supercoppa italiana superando la Juventus per 2-1 grazie al gol di Sanchez al 120', sulla ...Perfetto... L'Inter vince al 121esimo la sua sesta Supercoppa. L'errore di Alex Sandro condanna la Juve del 12/01/2022 alle 23:36 L'Inter batte 2-1 la Juventus all'ultimo secondo disponibile dei tempi ...