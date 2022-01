Studio Fiaso, il 34% dei pazienti Covid è in ospedale per altre patologie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino tra i sei grandi ospedali italiani (gli altri sono Asst Spedali civili di Brescia, Irccs ospedale Policlinico San Martino di Genova, Irccs Aou di Bologna, Policlinico Tor Vergata e Policlinico di Bari) che hanno fornito alla Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) la fotografia dei pazienti Covid positivi ricoverati il 5 gennaio scorso. Dallo Studio elaborato dalla Federazione è emerso, tra l’altro, che il 34% dei degenti non è in ospedale per sindromi respiratorie o polmonari e non ha sviluppato la malattia da Covid-19, ma richiede assistenza sanitaria per altre patologie, come ictus, infarti, gravidanze o traumi, e al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino tra i sei grandi ospedali italiani (gli altri sono Asst Spedali civili di Brescia, IrccsPoliclinico San Martino di Genova, Irccs Aou di Bologna, Policlinico Tor Vergata e Policlinico di Bari) che hanno fornito alla(Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) la fotografia deipositivi ricoverati il 5 gennaio scorso. Dalloelaborato dalla Federazione è emerso, tra l’altro, che il 34% dei degenti non è inper sindromi respiratorie o polmonari e non ha sviluppato la malattia da-19, ma richiede assistenza sanitaria per, come ictus, infarti, gravidanze o traumi, e al ...

