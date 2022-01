Stroncato dalla terza dose. Deliri No Vax su Sassoli. I negazionisti non risparmiano neanche il presidente del Parlamento Ue scomparso ieri per una grave malattia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Purtroppo da anni vige in questo Paese un equivoco profondo che diviene facile baluardo di delinquenti, mattarelli e strambi vari e cioè che la democrazia sia fare come meglio aggrada. Equivoco alimentato peraltro da ettolitri di buonismo radical chic che hanno solo portato benzina a gruppi di pericolosi intolleranti, barracuda della stupidità. Intendiamoci, il fenomeno No Vax è solo la punta di un iceberg che ha come base quella che viene chiamata la “dittatura delle minoranze”. Da un certo tipo di veganesimo scriteriato e violento, ai “naziciclisti” che aggrediscono gli automobilisti o gente che lascia liberi animali pericolosi che aggrediscono le persone nei parchi in nome di una presunta “libertà”. Si tratta di una perdita della ragione progressiva e ineluttabile che ha infettato l’Occidente. L’ultima dei no vax è che il presidente del Parlamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Purtroppo da anni vige in questo Paese un equivoco profondo che diviene facile baluardo di delinquenti, mattarelli e strambi vari e cioè che la democrazia sia fare come meglio aggrada. Equivoco alimentato peraltro da ettolitri di buonismo radical chic che hanno solo portato benzina a gruppi di pericolosi intolleranti, barracuda della stupidità. Intendiamoci, il fenomeno No Vax è solo la punta di un iceberg che ha come base quella che viene chiamata la “dittatura delle minoranze”. Da un certo tipo di veganesimo scriteriato e violento, ai “naziciclisti” che aggrediscono gli automobilisti o gente che lascia liberi animali pericolosi che aggrediscono le persone nei parchi in nome di una presunta “libertà”. Si tratta di una perdita della ragione progressiva e ineluttabile che ha infettato l’Occidente. L’ultima dei no vax è che ildel...

