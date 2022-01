“Striscia la notizia” rilancia la gaffe del sottosegretario Costa | impreparato sul decreto Covid Video

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella puntata di Omnibus ilalla salute Andreadice che deve consultare le norme, appena varate, per sapere se la multa da 100 euro per chi non si vaccina è una tantum oppure c’è la reiterazione. «Potrebbero esserci delle novità riguardo alla reiterazione della multa, in questo caso dovremmo leggere attentamente il», afferma ilche viene interrotto dalla giornalista Roberta Villa: «No, scusi, lei non lo sa?». E lui: «Ci sono degli aspetti che vanno letti attentamente». La giornalista, a questo punto, incalza: «Sì, ma quindi c’è la reiterazione?» e, così, ammette: «Devo verificarlo». Eppure dovrebbe saperle a memoria.sulA divulgare il...

Liberoquotidiano.it

