Straordinaria scoperta nel sottosuolo di Roma: ritrovata antica “testa di cane” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una piccola testa di cane. Detta così non sembrerebbe un granché, e invece archeologi e stoici sono entusiasti. Questo reperto dell’antica Roma, l’ennesimo manufatto ritrovato per caso nella Capitale, rappresenta una scoperta speciale. Un raffinato esempio di decorazione latina. La testa di cane scopera a Roma (Ministero dei Beni culturali) – curiosauro.itL’antica testa di cane in terracotta Il bel manufatto è ora studiato da un team scientifico del dipartimento di archeologia del Ministero della Cultura italiano. Anche il cane di terracotta era nascosto al di sotto di un comune passaggio urbano, presso gli scavi in via Luigi Tosti nell’Appio Latino, dove qualche giorno fa sono state ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una piccoladi. Detta così non sembrerebbe un granché, e invece archeologi e stoici sono entusiasti. Questo reperto dell’, l’ennesimo manufatto ritrovato per caso nella Capitale, rappresenta unaspeciale. Un raffinato esempio di decorazione latina. Ladiscopera a(Ministero dei Beni culturali) – curiosauro.itL’diin terracotta Il bel manufatto è ora studiato da un team scientifico del dipartimento di archeologia del Ministero della Cultura italiano. Anche ildi terracotta era nascosto al di sotto di un comune passaggio urbano, presso gli scavi in via Luigi Tosti nell’Appio Latino, dove qualche giorno fa sono state ...

Advertising

RassegnaZampa : Trovato “#DragoMarino” di 180 milioni di anni fa: la straordinaria scoperta del #fossile di ittiosauro in… - LuigiColline : In pratica OMS e EMA ci stanno dicendo che i c.d. vaccini usati finora non sono serviti a nulla perché (pensate che… - PaolaTacconi : RT @francotaratufo2: Trovato “drago marino” di 180 milioni di anni fa. Grazie, abbiamo già dato! #DraghiVattene - __Dissacrante__ : Stavamo cosi' bene quando c'erano i Dinosauri. E' proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio. - ParliamoDiNews : Trovato `drago marino` di 180 milioni di anni fa: la straordinaria scoperta del fossile di ittiosauro in Regno Unit… -