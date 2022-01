Stoltenberg | respinte richieste russe su allargamento Nato

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laha di fatto respinto la richiesta di Mosca di avere "garanzie legali" per un freno all'dell'Alleanza a possibili nuovi membri. Lo ha detto il segretario generale dellaJens ...

... ha detto. La Nato però è aperta al dialogo "sul controllo degli armamenti, limitazioni ai missili, la politica nucleare, la cyber - security". . 12 gennaio 2022... in passato, e puntualmentedagli Alleati. Secondo l'analista Anton Barbashin, Mosca '... ha sottolineato il segretario generale della Nato, Jens. Secondo uno dei maggiori analisti ...La Nato ha di fatto respinto la richiesta di Mosca di avere "garanzie legali" per un freno all'allargamento dell'Alleanza a possibili nuovi membri. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 gen - Il segretario generale Jens Stoltenberg ha indicato che 'la Nato ha detto chiaramente di essere pronta a organizzare una serie di incontri con la R ...