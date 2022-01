Stefano Di Martino “come mamma lo ha fatto”: la clamorosa gaffe manda il web in visibilio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il ballerino sta facendo parlare di sé per uno scatto hot accidentale pubblicato sui social. E nel frattempo con Belen… gaffe social in grande stile per Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, oggi impegnato nella conduzione del programma ‘Bar Stella’, ha erroneamente pubblicato uno scatto “particolare” che ha poi immediatamente rimosso. Oramai, però, era troppo tardi: lo screen infatti è stato salvato e diffuso online. Inoltre, nel frattempo, il conduttore è stato pescato all’aeroporto con la sua storica ex, Belen Rodriguez, tornata da un viaggio con un’amica. Semplice gentilezza o ritorno di fiamma? Stefano De Martino e la gaffe hot cosa ha combinato A creare scompiglio, soprattutto fra le fan, una foto che De Martino ha pubblicato sui ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il ballerino sta facendo parlare di sé per uno scatto hot accidentale pubblicato sui social. E nel frattempo con Belen…social in grande stile perDe. L’ex ballerino di Amici, oggi impegnato nella conduzione del programma ‘Bar Stella’, ha erroneamente pubblicato uno scatto “particolare” che ha poi immediatamente rimosso. Oramai, però, era troppo tardi: lo screen infatti è stato salvato e diffuso online. Inoltre, nel frattempo, il conduttore è stato pescato all’aeroporto con la sua storica ex, Belen Rodriguez, tornata da un viaggio con un’amica. Semplice gentilezza o ritorno di fiamma?Dee lahot cosa ha combinato A creare scompiglio, soprattutto fra le fan, una foto che Deha pubblicato sui ...

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti domani a #CePostaPerTe Paolo Bonolis e Stefano De Martino - stefano_romani : RT @Puupi200000: Un uccellino mi ha detto che in terapia intensiva al San Martino di Genova ci sono 28 persone, 25 vaccinate e 3 no. Attend… - infoitcultura : Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: le foto bomba. Beccati così in aeroporto - infoitcultura : Belen e Stefano De Martino, boom: paparazzati insieme, il feeling ri-decolla - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme: al rientro dall’Uruguay l’argentina trova l’ex marito -