Stefano De Martino beccato con Belen | tenerezze all’aeroporto di Malpensa

Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez c'è la terza possibilità? Il gossip per il momento si accontenta delle foto esclusive di Whoopsee e di tutta la tenerezza delle immagini scattate in aeroporto. Belen e Stefano sono stati paparazzati insieme all'aeroporto di Malpensa e sembra che le foto siano molto recenti. La showgirl argentina era di ritorno dalla vacanza con l'amica Patrizia Griffini, il conduttore forse è atterrato con Santiago arrivando da Napoli ma è molto più probabile che Stefano sia andato all'aeroporto per lei, per accompagnarla a casa. Un gesto carino tra due ex o un ritorno di fiamma? In ogni caso la notizia è dolcissima e la foto che mostra Belen e Stefano di schiena fa sognare.

