Spazio | Thales Alenia Space costruirà 2 nuovi satelliti Intelsat 41 e 44

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha annunciato di avere firmato un contratto conper la fornitura di duedefiniti da softwareInspire,41 (Is- 41) e44 (Is-44). La joint venture tra(67%) e Leonardo (33%) spiega che il contratto abilita l’evoluzione della rete satellitare globale di, aggiungendo connettività ad alta velocità allocata dinamicamente in Africa, Europa, Medio Oriente e Asia per i servizi di mobilità commerciali e governativi e per la connessione cellulare.evidenzia inoltre che l’innovativa linea di prodottiInspire con adeguamento istantaneo ...

Adnkronos

Un modo per sentirsi meno isolati nella vastità delloe che consentirà di alleviare il peso ... Al progetto Orion, tra l'altro, ha contribuito anche la joint venture italo - francese......delloaereo, il coordinamento della difesa terra - aria, la pianificazione, la programmazione e la condotta delle operazioni sul territorio nazionale e quello in operazioni esterne"....Thales Alenia Space ha annunciato di avere firmato un contratto con Intelsat per la fornitura di due nuovi satelliti definiti da software Space Inspire, Intelsat 41 (Is- 41) e Intelsat 44 (Is-44). La ...- HOUSTON, 11 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Axiom Space, Inc., leader nel settore del volo spaziale umano e delle infrastrutture spaziali orbitanti, ha annunciat ...