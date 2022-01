Spaccio di droga a Giugliano, arrestato tassista abusivo: era ricercato da un anno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era ricercato da quasi un anno per Spaccio di droga nel comune di Giugliano ma nel frattempo si dava da fare come tassista abusivo nella zona di Licola-Pozzuoli. I carabinieri della radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato Omoha Dele, 43enne di origini nigeriane. Giugliano, tassista ricercato per Spaccio L’uomo è stato fermato per un controllo mentre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erada quasi unperdinel comune dima nel frattempo si dava da fare comenella zona di Licola-Pozzuoli. I carabinieri della radiomobile di Pozzuoli hOmoha Dele, 43enne di origini nigeriane.perL’uomo è stato fermato per un controllo mentre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Napoli, fermato tassista abusivo ma era ricercato per droga: arrestato 43enne Tassista abusivo ma anche ricercato dal 2019 per spaccio di droga. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Pozzuoli . Durante alcuni controlli, i militari hanno fermato Omoha Dele, 43enne di origini nigeriane: non aveva documenti di identità né ...

