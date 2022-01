Spa di montagna: al Silena, in Alto Adige, si allena anche l’anima (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un nido di benessere Prendersi cura dello spirito, ancora prima che del corpo. Rimuovere i blocchi emotivi e liberare il respiro, ancora prima di tonificare i muscoli e purificare il viso. È la promessa del Silena, il primo Soulful Hotel del mondo, concepito secondo le regole dell’architettura olistica dal team di designer dello studio noa* come un vero e proprio nido (anche nelle forme esterne) in cui farsi coccolare l’anima. In tutte le stagioni. Costruito attorno a un antico maso tra le cime della Val Pusteria, a 1350 metri d’altezza, e affacciato direttamente sulle piste da sci, snowboard e slittino del comprensorio di Gitschberg-Jochtal, il Silena Retreat in inverno si trasforma in un paradiso dell’après-ski in salsa orientale. Qui, sarà, per esempio, il rito del tè servito nell’Haiku Lounge a riscaldarvi le ... Leggi su amica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un nido di benessere Prendersi cura dello spirito, ancora prima che del corpo. Rimuovere i blocchi emotivi e liberare il respiro, ancora prima di tonificare i muscoli e purificare il viso. È la promessa del, il primo Soulful Hotel del mondo, concepito secondo le regole dell’architettura olistica dal team di designer dello studio noa* come un vero e proprio nido (nelle forme esterne) in cui farsi coccolare. In tutte le stagioni. Costruito attorno a un antico maso tra le cime della Val Pusteria, a 1350 metri d’altezza, e affacciato direttamente sulle piste da sci, snowboard e slittino del comprensorio di Gitschberg-Jochtal, ilRetreat in inverno si trasforma in un paradiso dell’après-ski in salsa orientale. Qui, sarà, per esempio, il rito del tè servito nell’Haiku Lounge a riscaldarvi le ...

Advertising

albertolupini : Montagna o città? Ecco tre mete facili da raggiungere per San Valentino - ItaliaaTavola : Con i suoi paesaggi da fiaba, le cime imbiancate e lo scenario unico della Dolomiti a fare da cornice, la montagna… - Simona34488949 : Anche io dopo 3 giorni di montagna sono già stufa,perché non so sciare e preferisco il mare..... però momento pisci… - Dridri03942814 : @adorototale Dai amore nn fare così io sono stata solo nelle spa di montagna,praticamente sola perché chi stava con era e sciare ?????? - identitagolose : Nazionale di Vernante: la bella cucina di montagna lungo la strada verso il mare Da sette generazioni il ristorante… -

Ultime Notizie dalla rete : Spa montagna Dormire strano: sette modi molto originali per passare la notte ... totalmente ristrutturata e con una bella SPA. Case sull'albero a Sesto - Anche d'inverno si può ... è l'ideale per le famiglie e per chi vuole immergersi nella più autentica atmosfera di montagna. Il ...

Slow o adrenaliniche? Le esperienze sulla neve da vivere sulle montagne bresciane ...che offrono l'emozione di vivere in modo totalizzante il rapporto con la neve e la montagna. Ideate ... totalmente ristrutturata e con una bella SPA. Qualità&prezzo Una vacanza nei comprensori sciistici ...

Le spa di montagna di lusso dove rifugiarsi in Italia Harper's Bazaar Italia Turismo: Ihc, un 2021 di nuovi obiettivi, investimenti e risultati importanti Roma, 11 gen. (Labitalia) - Il 2021 è stato un anno ricco di successi e di nuove avventure per il gruppo Italian Hospitality Collection, che con i suoi cinque esclusivi hotel, dal Chia Laguna Resort i ...

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Crans-Montana: com’è fatto il loro chalet di montagna Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in Svizzera. Scopriamo com’è fatto lo chalet di montagna immerso delle nevi dove sono stati i Ferragnez a Crans Monatana. Chiara Ferrag ...

... totalmente ristrutturata e con una bella. Case sull'albero a Sesto - Anche d'inverno si può ... è l'ideale per le famiglie e per chi vuole immergersi nella più autentica atmosfera di. Il ......che offrono l'emozione di vivere in modo totalizzante il rapporto con la neve e la. Ideate ... totalmente ristrutturata e con una bella. Qualità&prezzo Una vacanza nei comprensori sciistici ...Roma, 11 gen. (Labitalia) - Il 2021 è stato un anno ricco di successi e di nuove avventure per il gruppo Italian Hospitality Collection, che con i suoi cinque esclusivi hotel, dal Chia Laguna Resort i ...Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in Svizzera. Scopriamo com’è fatto lo chalet di montagna immerso delle nevi dove sono stati i Ferragnez a Crans Monatana. Chiara Ferrag ...