"Sorteggio per il Csm. Porremo il tema al nuovo capo dello Stato": le proposte di FdI sulla giustizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per Fratelli d’Italia esiste solo un modo per riformare il sistema elettorale del Csm: introdurre il Sorteggio. Il partito di Giorgia Meloni ha sottolineato la sua posizione in un convegno tenuto al Senato, dal titolo “Riformare la giustizia, dalla scandalo di Magistratopoli alle riforme. La modifica del sistema di voto del Csm sarà tra le prime questioni che il partito presenterà al nuovo capo dello Stato. La questione del Sorteggio compatta il centrodestra. Anche la Lega e Forza Italia, infatti, ritengono che sia l’opzione migliore per scardinare il sistema emerso con lo scandalo Palamara. Nel secondo panel del convegno, dal titolo “L’ordinamento giudiziario. Da magistratopoli alle proposte di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per Fratelli d’Italia esiste solo un modo per riformare il siselettorale del Csm: introdurre il. Il partito di Giorgia Meloni ha sottolineato la sua posizione in un convegno tenuto al Senato, dal titolo “Riformare la, dalla scandalo di Magistratopoli alle riforme. La modifica del sisdi voto del Csm sarà tra le prime questioni che il partito presenterà al. La questione delcompatta il centrodestra. Anche la Lega e Forza Italia, infatti, ritengono che sia l’opzione migliore per scardinare il sisemerso con lo scandalo Palamara. Nel secondo panel del convegno, dal titolo “L’ordinamento giudiziario. Da magistratopoli alledi ...

