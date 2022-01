"Sono positivo. E adesso che cosa faccio?". La guida per affrontare il Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Firenze, 12 gennaio 2022 - Isolamento fiduciario, quarantena, raccolta della spazzatura, Dad, uscita dall'isolamento. Un tampone che dà esisto positivo innesca, oltre a tutte le preoccupazioni del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Firenze, 12 gennaio 2022 - Isolamento fiduciario, quarantena, raccolta della spazzatura, Dad, uscita dall'isolamento. Un tampone che dà esistoinnesca, oltre a tutte le preoccupazioni del ...

Advertising

borghi_claudio : Ho già avuto il covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è… - Agenzia_Ansa : Il leader della protesta al porto di Trieste, Stefano Puzzer: 'Sono positivo, in quarantena a casa. Mi spiace, ho i… - borghi_claudio : Sono al ventesimo amico/parente che mi ha detto (ma perchè?) di essere positivo in questi giorni. Al momento il con… - jackcasablancaa : finalmente sono risultato positivo! ho febbre a 37 e mezzo e mal di testa, è questo il virus super pauroso? finalme… - ClaudioMeazza : RT @negromanten1: Quasi 3 giorni che non avevo olfatto, che neanche l'aceto o il Vicks riuscivo a sentire, mai avuta una cosa del genere. T… -