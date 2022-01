“Sono loro!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip bomba del 2022: come li hanno pizzicati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino annunciavano la separazione. ”Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di separarsi”, si leggeva nella missiva del legale della coppia, l’avvocato Andrea Miccichè. “Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”. Da lì la vita da separati: Stefano non ha mai confermato i numerosi flirt che gli Sono stati attribuiti, mentre Belen ha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che dopo la showgirl ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. Poi il ritorno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa,Deannunciavano la separazione. ”Dedeciso di separarsi”, si leggeva nella missiva del legale della coppia, l’avvocato Andrea Miccichè. “Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”. Da lì la vita da separati:non ha mai confermato i numerosi flirt che glistati attribuiti, mentreha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che dopo la showgirl ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. Poi il ritorno ...

Advertising

albertoangela : Noi italiani siamo il risultato di quello che i nostri antenati hanno creato, di secoli di storia e di opere che si… - DavidPuente : Ci sono gli esseri umani, poi ci sono questi ****** accompagnati dai like dei loro simili. #DavidSassoli… - insopportabile : Quelli che gioiscono per la morte delle persone sono morte dentro, pace all'anima loro. - pergliamiciben : Ma anche no onestamente, io li seguo, guardo le loro storie e ho visto anche la serie, ma sicuramente non sono osse… - judacri3 : @JoIloveJu Brava..ho visto juve fortissime perdere partite già vinte ma anche imprese epiche...è vero non siamo fav… -