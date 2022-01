Sondaggi | 69% delle aziende italiane favorevole al vaccino obbligatorio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’estensione dela tutta la platea di lavoratori, pubblici e privati, continua ad essere tema di discussione sui banchi della politica. Confindustria e sindacati lo vorrebbero, alcuni partiti, in particolare M5S e Lega, si oppongono e così il governo ai primi di gennaio ha raggiunto una mediazione imponendo ilper i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, ai quali sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. In realtà leaccoglierebbero con favore un obbligo a tutti i lavoratori, senza alcuna distinzione d’età. È quanto emerge da un’indagine condotta da Manpower, secondo cui il 69%ritiene che ildebba ...

