Sky Cinema 4K, tutto quello da sapere sul nuovo canale in arrivo il 28 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il prossimo 28 gennaio sarà il giorno del lancio di Sky Cinema 4K sulla piattaforma satellitare Sky. Il nuovo canale si distinguerà per una programmazione di soli film interamente in 4K e in HDR, con un'offerta che andrà a coprire gli interessi di quante più persone possibili. Con questa mossa Sky vorrebbe intercettare tutti quegli utenti che nei mesi scorsi si sono dotati di un nuovo Smart TV, acquisto fatto in previsione dell'arrivo del nuovo digitale terrestre DVB-T2. La maggior parte degli Smart TV venduti di recente è infatti 4K, oltre a essere in grado di riprodurre contenuti HDR. Di seguito tutto quello da sapere su cosa trasmette e come vedere il nuovo canale Sky ...

