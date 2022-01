Simone Di Pasquale al veleno su Raimondo Todaro dopo l’addio a Ballando | frecciatina all’ex collega

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono passate poche settimane da quandoDiha lasciatocon le Stelle: nell’edizione vinta da Arisa e Vito Coppola, il celebre volto del talent show ha fatto coppia con Bianca Gascoigne. Ora lo attende una nuova esperienza a Il Cantante Mascherato, ma prima Diha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa: una sua recente dichiarazione è stata infatti letta come unadiretta aDipera Milly Carlucci L’occasione è arrivata durante un’intervista per NuovoTv: un occasione per guardare al recente passato e al capitolo chiuso di...

Selvaggia Lucarelli durante la finale di Ballando ha lanciato una shade nemmeno troppo velata a Raimondo, subito dopo essersi detta dispiaciuta per l'addio di Simone Di Pasquale alla trasmissione di ... Nuovo attacco a Raimondo Todaro . Questa volta a parlare è Simone Di Pasquale, che prenderà il suo posto come coreografo nel programma "Il Cantante Mascherato". Il fatto che Todaro abbia lasciato "Ballando con le stelle" per andare ad Amici ha infastidito ... Addio al veleno a Ballando con le Stelle? Ecco le parole del ballerino dopo aver lasciato il programma condotto da Milly Carlucci.