Sicurezza in Europa, “alta” tensione al Consiglio Nato-Russia. Diplomazia al lavoro (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Russia ha rivolto agli Stati Uniti e alla Nato "proposte sul futuro della Sicurezza in Europa che contravvengono ai principi dell'architettura di Sicurezza europea". E' questa la prima valutazione dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell, dopo i colloqui di Ginevra tra Mosca e Washington e mentre è in corso a Bruxelles il Consiglio Nato-Russia. Una riunione che il leader dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha definito "un'occasione opportuna di dialogo in un momento critico per la Sicurezza europea". Il tema, d'altra parte, è stato anche al centro della riunione informale dei ministri degli Esteri e della Difesa dell'Ue a Brest, in Francia, mentre dalla Russia il Cremlino ha ribadito ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laha rivolto agli Stati Uniti e alla"proposte sul futuro dellainche contravvengono ai principi dell'architettura dieuropea". E' questa la prima valutazione dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell, dopo i colloqui di Ginevra tra Mosca e Washington e mentre è in corso a Bruxelles il. Una riunione che il leader dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha definito "un'occasione opportuna di dialogo in un momento critico per laeuropea". Il tema, d'altra parte, è stato anche al centro della riunione informale dei ministri degli Esteri e della Difesa dell'Ue a Brest, in Francia, mentre dallail Cremlino ha ribadito ...

