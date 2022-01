Sicilia, Musumeci ‘sfiduciato’ nel voto sui delegati all’elezione del capo dello Stato: ora minaccia le dimissioni. Otto i franchi tiratori (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maggioranza in frantumi. E Nello Musumeci sull’orlo delle dimissioni. Il voto per la nomina dei delegati all’elezione del presidente della Repubblica è l’occasione per la débâcle del governo regionale. Un regolamento di conti interno dal quale esce di fatto “sfiduciato” il presidente Siciliano che, a quanto pare, è pronto a lasciare la guida della Sicilia a dieci mesi dalle prossime elezioni. Si saprà entro 24 ore: questo è quanto annunciato da Musumeci in una dichiarazione stizzita, dopo avere ricevuto una sorta di ben servito dai suoi. È questo il dato politico che viene fuori dalla votazione nella quale il governatore è arrivato soltanto terzo. Un vero e proprio sgambetto della sua maggioranza. “È una sfiducia a tutti gli effetti”, dice Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maggioranza in frantumi. E Nellosull’orlo delle. Ilper la nomina deidel presidente della Repubblica è l’occasione per la débâcle del governo regionale. Un regolamento di conti interno dal quale esce di fatto “sfiduciato” il presidenteno che, a quanto pare, è pronto a lasciare la guida dellaa dieci mesi dalle prossime elezioni. Si saprà entro 24 ore: questo è quanto annunciato dain una dichiarazione stizzita, dopo avere ricevuto una sorta di ben servito dai suoi. È questo il dato politico che viene fuori dalla votazione nella quale il governatore è arrivato soltanto terzo. Un vero e proprio sgambetto della sua maggioranza. “È una sfiducia a tutti gli effetti”, dice Luigi ...

